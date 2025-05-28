Sahte zeytinyağı markaları açıklandı! 15 marka var bazıları marketlerde satılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı piyasadaki sahte zeytinyağı markalarını açıkladı. Bakanlığın sitesinden yayınlanan listede 15 marka bulunuyor. Zeytinyağı yerine tohum yağı kullanılan bu zeytinyağı markaları marketlerde de bulunuyor. İşte tam liste...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı denetimler sonucunda hileli ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık, halkın sağlığını tehlikeye sokacak teklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin güncel listesini paylaştı.

Zeytinyağı yerine tohum yağı var

Bakanlığın 28 Mayıs'ta yayınladığı sahne zeytinyağı listesinde 15 marka bulunuyor. Bu zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağı’ tespit edildi. Markalar şöyle:

-PAZAR TEZGAHI (satıcı firma etiketi yok)

-PAZARTESİ PAZAR YERİ-CEMALETTİN ÖRMÜŞ (etiketsiz ürün)

-PAZAR YERİ-SADULLAH AVCI (etiketsiz ürün)

-GOLD EFE

-AYVALIK

-HAS KÖYLÜ

-MUDANYA KÖY-KOOP

-KUŞÇALI SÜT ÜRÜNLERİ-İSMAİL KUŞÇALI

-GAZİANTEPLİ EVREN USTA-EVREN PALAMUT

-NİDA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

-TAŞ FIRIN CAFE-ÜMİT GÖZAYDIN

-GÖK SENİN GIDA LİMİTED ŞİRKETİ

-ŞARKÖY TARIM TİCARET -NURGÜL ALTAY

İşte bakanlığın paylaştığı liste: