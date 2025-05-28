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Koç Okulları öyle fiyatlar açıkladı ki ağzınız açık kalacak! Hele anaokulu ücreti olay

Koç Okulları öyle fiyatlar açıkladı ki ağzınız açık kalacak! Hele anaokulu ücreti olay

TÜRKİYE'de enflasyonla birlikte özel okul fiyatları aldı başını gitti. Koç okullarının ana sınıfı yıllık ücretleri artık bir servet ediyor; Senelik 1 milyon 702 bin lira isteyen Koç, lise ücretini de 1 milyonun üstüne çekti. İşte gündem yaratan Koç Okullarının 2025-2026 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise fiyatları;

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2025-2026 eğitim öğretim dönemi için özel okullarda açıklanan kayıt ücretleri şaşkınlık yarattı. Türkiye'de son yıllarda fahiş oranlarla artan özel okul ücretleri bu yıl da cep yakıyor. Hükümetin getirdiği artış limitlerine rağmen senelik ücretler adeta servet değerinde.

Anaokulu fiyatı fiyatı servet değerinde

Koç Okulları'nın internet sitesinde yayınlanan fiyatlara göre anaokulu ve ilkokul 1. sınıf 2025-2026 eğitim dönemi yılı kayıt ücreti 1 milyon 702 bin 800 lira. Peşin ödeme yapılırsa fiyat 1 milyon 617 bin 660 lira... koç anaokulu ücreti

Yüzde 70 zam yaptı
Koç Okulları'nın 2025-2026 yılı için eğitim ücretlerine yaptıkları zam yüzde 70'in üzerine çıkmış oldu. Önümüzdeki eğitim yılında ilkokul 1. sınıf ücreti 1.7 milyon lira, ilkokul 2-4 arası 1.18 milyon lira, ortaokul ücreti 1.47 milyon lira, lise ücreti ise 1.62 milyon lira oldu. Okulun geçen yılki ücretleri şöyleydi;
Anaokulu: 1.045.000 TL- 1.100.000TL
İlkokul 1. Sınıf: 624.823 TL-657.750 TL
İlkokul 2,3 ve 4. Sınıflar: 375.725 TL-657.750TL
Ortaokul: 415.435 TL- 950.000 TL
Lise: 431.000TL- 1.050.000 TL

Lise ücretleri de 1 milyonu geçti
Koç ortaokul ve lise fiyatlarına da okkalı zamlar yaptı. Lise için bir yıllık ücret 1 milyon 50 bin lira, orta okul fiyatı da 950 bin lira oldu. İşte Koç Okullarının anaokulu, ilkokul, orta okul ve lise 2025- 2026 fiyat listesi:
Koç Okulları öyle fiyatlar açıkladı ki ağzınız açık kalacak! Hele anaokulu ücreti olay - Resim: 1
Koç Okulları öyle fiyatlar açıkladı ki ağzınız açık kalacak! Hele anaokulu ücreti olay - Resim: 2
Koç Okulları öyle fiyatlar açıkladı ki ağzınız açık kalacak! Hele anaokulu ücreti olay - Resim: 3

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