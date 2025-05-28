Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beykoz Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni”nekatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

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Bu yıl İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları birlikte düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı etkinlikler kapsamında yarın saat 13.00’te Beykoz Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni” düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

İSTANBUL’A 4 YENİ NEFES ALANI

Açılışları gerçekleştirilecek Arnavutköy Millet Bahçesi, 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi, 27 bin 71 metrekare, Sultangazi - Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

ARNAVUTKÖY Millet Bahçesi...

BEYKOZ Millet Bahçesi

KAĞITHANE Millet Bahçesi

SULTANGAZİ Millet Bahçesi

TÜRKİYE GENELİNDE 292 MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında “81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. 42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL’A 20 MİLLET BAHÇESİ DAHA YAPILIYOR

İstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. 13 milyon 199 bin metrekare alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor.