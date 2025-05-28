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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. İki lider, anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ile Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı maketini inceleyen Erdoğan, Dost Agropark standını gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev ile havaalanında bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı - Resim: 1

Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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