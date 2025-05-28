Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kapsamında Laçın’a gitti. Ziyarette Aliyev ve Şerif ile görüşmeler yapacak, Laçın Havalimanı açılışına ve üçlü zirveye katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla özel uçak "TUR" ile Azerbaycan’ın Laçın kentine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’ne iştirak etmesi bekleniyor.

Erdoğan’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Heyette ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yer aldı.

GÜNDEMDE STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve mevcut iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel güvenlik dinamikleri ve küresel gelişmelere dair kapsamlı bir fikir alışverişi yapılması bekleniyor.

LAÇIN HAVALİMANI’NIN AÇILIŞI VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik öneme sahip Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılacak. Havalimanı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki ulaşım altyapısını güçlendirmesi açısından kritik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenecek kültürel etkinliklerde de yer alacak. Ziyaretin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini pekiştirmesinin yanı sıra bölgesel iş birliği perspektifinde yeni açılımlara zemin hazırlaması bekleniyor.