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Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme

Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme

THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üstü açık otobüs ile şehir turu attı. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, kutlamalar esnasında sosyal medyada çarpıcı bir gönderme yaptı.

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THY EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, bu başarısını taraftarıyla birlikte kutladı. 

Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme - Resim: 0

Sarı-lacivertli ekip, kutlama için hazırlanan üstü açık otobüsle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket etti.

Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme - Resim: 1

Konvoy eşliğinde Bağdat Caddesi'ne ulaşan otobüsü, sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme - Resim: 2

Jasikevicius ve sarı-lacivertli basketbolcular, tezahüratlara eşlik ederek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Litvanyalı başantrenör, meşale yakarak Avrupa Ligi zaferini kutladı.

Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme - Resim: 3

"Şampiyonluk böyle kutlanır"

Kutlamalar esnasında kaptan Melih Mahmutoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Melih Mahmutoğlu yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin.." ifadelerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme - Resim: 4

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