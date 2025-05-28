Bilkent Şehir Hastanesi’nde jinekoloji tedavisine "evlilik" şartı iddiasına yalanlama

Dün ve bugün haber olan “Şehir hastanesinde 25 yaşındaki genç kadın evli değil diye tedavi edilmedi” iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yalanlama geldi. Açıklamada hastanede tedavi için evlilik cüzdanı talebinin söz konusu olmadığı belirtildi.

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Haber sitelerinde ve sosyal medyada “Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran 25 yaşındaki Eyşan Sarpaş isimli kadın, evli olmadığı gerekçesiyle tedavi edilmedi” iddiası dile getirildi.

Konuya ilişkin, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) dikkat çeken bir açıklama geldi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Tedavi süreçlerinde hastalardan evlilik cüzdanı isteme gibi bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Genç kadının yaşıyla ilgili çıkan polemiklere de şu ifadelerle yanıt verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne giden bir kadın hastanın tedavisi, ‘evli olmadığı’ gerekçesiyle yapılmadı" iddiası doğru değildir.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki Gençlik Merkezi Polikliniği, "15-24 yaş aralığındaki çocuk sahibi ve evli olmayan gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam" amacıyla sağlık hizmeti vermektedir. Hastalar bu poliklinikte ayrıca, kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilmektedir.

Bu bağlamda, 24 yaşındaki bir kadın hasta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvurmuş, ilk başvurusunda sehven 25 yaş üstü olduğu göz önünde bulundurularak randevu aldığı Jinekoloji Polikliniği’nden hekime yönlendirilmiştir.

Hekim tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan hasta, hastanenin aynı bölümüne sonuç değerlendirmesi için başvurduğunda; 25 yaşın altında olması sebebiyle yine aynı binada olan Gençlik Merkezi Polikliniğine yönlendirilmiş ve tedavisi bu merkezde planlanmıştır.

Tedavi süreçlerinde hastalardan evlilik cüzdanı isteme gibi bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."