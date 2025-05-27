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Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre yarın 4 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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