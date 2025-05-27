BIST 9.214
DOLAR 39,03
EURO 44,28
ALTIN 4.142,94
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede ülke gündemi konuşuldu.

Abone ol

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi.

ÖZEL DAVUTOĞLU'NU AĞIRLADI

Özel’e, parti yöneticileri eşlik ederken; Davutoğlu da beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulundu.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmazken, iki liderin ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi
Esed döneminde işkenceyle suçlanıyordu! O doktor gözaltına alındı
Esed döneminde işkenceyle suçlanıyordu! O doktor gözaltına alındı
29 Mayıs’ta İstanbul’da ulaşım ücretsiz
29 Mayıs’ta İstanbul’da ulaşım ücretsiz
AK Partili vekilden yeni anayasa çağrısı: Söylem değil, eylem zamanı
AK Partili vekilden yeni anayasa çağrısı: Söylem değil, eylem zamanı
"Osman Gazi", Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak
"Osman Gazi", Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak
Donald Trump: Putin ateşle oynuyor
Donald Trump: Putin ateşle oynuyor
TCMB'den Papara açıklaması: Ödemeler nasıl olacak?
TCMB'den Papara açıklaması: Ödemeler nasıl olacak?
Trump'tan dudak uçuklatan Bitcoin hamlesi: Tarihe geçecek anlaşma!
Trump'tan dudak uçuklatan Bitcoin hamlesi: Tarihe geçecek anlaşma!
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne: Ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne: Ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık
Karar muhtarlıklara iletildi! 4 mahallede kuduz karantinası
Karar muhtarlıklara iletildi! 4 mahallede kuduz karantinası
1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak
1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak
Kocaeli'de korkutan deprem Kandilli duyurdu
Kocaeli'de korkutan deprem Kandilli duyurdu