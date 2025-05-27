Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede ülke gündemi konuşuldu.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi.

ÖZEL DAVUTOĞLU'NU AĞIRLADI

Özel’e, parti yöneticileri eşlik ederken; Davutoğlu da beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulundu.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmazken, iki liderin ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.