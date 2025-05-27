İlhan Şeşen'in cenazesi töreninde talihsiz olay! Eşi Arzu ve kızı Melis Şeşen konuştu

Akciğer kanseriyle mücadele eden İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Eşi Arzu Şeşen ile kızı Melis Şeşen törende konuştu. Törenden sonra İlhan Şeşen'in tabutu Karacaahmet Mezarlığı’na götürülmek üzere asansöre konuldu. Cenaze, teknik bir arıza nedeniyle asansörde kaldı.

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Hafızalara kazınan şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. İlhan Şeşen'in Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanması planlanırken şaşırtan bir olay yaşandı.

Tabutu asansörde kaldı

Anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürülen İlhan Şeşen'in tabutu, cenazeye katılanlarla birlikte asansöre konuldu. Ancak asansör, henüz nedeni bilinmeyen bir arıza nedeniyle çalışmayı durdurdu ve Şeşen'in tabutuyla birlikte içeridekiler kısa süreliğine mahsur kaldı. Yaşanan aksaklık, çevredeki görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede giderildi.

Eşi ve kızı konuştu

İlhan Şeşen son yolculuğuna Üsküdar Karacaahmet'teki Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile uğurlandı. Sanatçının eşi Arzu Şeşen ile kızı Melis Şeşen taziyeleri kabul etti.

Sanatçının eşi Arzu Şeşen, "Son iki ayda neredeyse hiç görüşemedik, konuşamadık" dedi.

İlhan Şeşen'in kızı Melis Şeşen ise şunları söyledi:

-"En son hepimizi bir arada gördüğüne çok sevinmişti... Bir tek şunu söyleyebilirim herhalde. Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi.. En saygı duyduğum şey bu. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak çok güzel bir şey tabii..

Ünlü isimler cenazedeydi

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, sanatçılar Orhan Gencebay, Erol Evgin ve Burhan Şeşen gibi ünlüler katıldı. İlhan Şeşen Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.