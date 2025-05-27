Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm partilere birlikte yeni anayasayı oluşturma çağrısı yaptı.

Erdoğan, "27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir." dedi.

Erdoğan, "27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi, 15 Temmuz gecesi yazılan milli irade destanıyla bir daha açılmamak üzere kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyuran Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz. 1982 Anayasası darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan temizlenme, ölü toprağını tamamen atma imkanını sunacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak anayasayı, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin envanterine katmakta kararlıyız." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, DEM Parti'nin sorumlu üslup kullanmasının önemli gördüklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Terör hiç bitmesin diyen muhterisleri zaten muhatap almıyoruz. Edirne'ye Enver gireceğine düşman girsin diyenlerden farkı yoktur. Bunların sayıları belki az ama etrafa yaydıkları cüruf rahatsız edicidir. Onlar yine kaybedecektir.

Cumhur ittifakının iki güçlü tecrübeli lideri olarak ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin ekonomi, özgürlükler alanında şahlanış yaşayacağını görüyoruz. Devletimizin tüm kurulları kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyor. Terörsüz Türkiye menziline varınca sadece bir kesim değil 86 milyonun tamamı kazanacak. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile vatan uğruna bedel ödeyen herkes kazanacak.

Yüzer plütformda yeni aşama

Temmuz'da duyurdukları yüzer platformda yeni aşamaya geldiklerini aktaran Erdoğan, 3 futbol sahasındaki platformun adını Osmangazi olarak belirledik. İstanbul'un fethininin yıl dönümünde Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız platformumuzu. 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi 2 katına çıkaracak. Filomuza yeni katılan Osmangazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Özgür Özel taklacı güvercin gibi

Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'in kendilerine yönelik eleştirilerine değinen Erdoğan, "Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok ve boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik duruma düşürüyor. Ne dünyadan ne Türkiye'den haberi var. Biz onun yanlışlarını gaflarını düzeltmekten bıktık o her gün yenisini eklemekten bıkmadı. O dost bildiklerimiz nedir bu işin aslı diye soruyor, o da şok oluyor fakat daha sonra o da bakıyorum ki önüne ufak tablo koymuş, cevap veriyor. Ülkesini birilerine şikayet etmesini ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin gibi şekilden şekile girmesini taassup ile seyrediyoruz. İngiliz muhipler cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz sayın Özel'in titreyip kendine gelmesidir."