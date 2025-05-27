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Kassam Tugayları Gazze'de İsrail piyade birliğini roketle vurdu

Kassam Tugayları Gazze'de İsrail piyade birliğini roketle vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan 10 kişilik bir piyade birliğini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

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Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, "25 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın Atatra bölgesinde 10 kişilik bir Siyonist piyade askeri birliği, anti-personel roketle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda "İsrail güçlerinden bazılarının öldüğü veya yaralandığı" belirtildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 858 asker öldü, 5 bin 906 asker yaralandı.

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