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Macron'dan tokat sonrası ilk açıklama: "Eşimle şakalaşıyorduk"

Macron'dan tokat sonrası ilk açıklama: "Eşimle şakalaşıyorduk"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile eşi Brigitte arasında yaşanan "tokat krizi" sonrası ilk açıklamayı yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan görüntülerle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Macron, uçaktan inerken Brigitte le bir tartışma yaşamış, eşi Fransa liderinin yüzüne tokat atmıştı.

Kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Macron, “Eşimle sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel felakete dönüştü” ifadelerini kullandı.

Macron'un yakın bir arkadaşı, olayı bir çiftin zararsız "ağız dalaşı" olarak tanımlamıştı.

Başka bir kaynak ise gazetecilere "Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı" demişti.

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