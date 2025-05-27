DEM Parti, yarın AK Parti ile görüşecek

DEM Parti, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürüttüğü temasların dördüncü turunda AK Parti’yi ziyaret ediyor. Görüşme yarın saat 15.00’te TBMM’de gerçekleştirilecek.

Abone ol

DEM Parti, "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda başlattığı temas trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda siyasi partilerle gerçekleştirdiği dördüncü tur ziyaretler çerçevesinde, DEM Parti heyeti yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grubunu ziyaret edecek. Görüşme saat 15.00’te başlayacak.

DEM Parti kaynakları, görüşmenin temel gündeminin demokratik çözüm arayışları, toplumsal barışın tesisi ve siyasi diyaloğun güçlendirilmesi olduğunu belirtiyor. AK Parti ile yapılacak temasın, çözüm sürecine dair yeni bir pencere aralayıp aralamayacağı ise merakla bekleniyor.