BIST 9.381
DOLAR 38,96
EURO 44,27
ALTIN 4.142,60
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel 'Balyozlarla otoyol gişelerini kırdığımız günü hayal ediyorum'

Özgür Özel 'Balyozlarla otoyol gişelerini kırdığımız günü hayal ediyorum'

Otoyol ücretlerinden şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'balyozla gişeleri kırdıkları günü hayal ettiğini' söyledi. Özgür Özel yolcu garantisi ödemesini de TL'ye çevireceklerini ya da özel işletmedeki otoyolları özelleştireceklerini söyledi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu, Fikret Bila, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladığı bir canlı yayına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, ekonomi yönetimini eleştirdi. Otoyol ücretlerinden de şikayet eden Özel, iktidara geldiklerinde otoyol gişelerini balyozla yıktıkları günü hayat ettiğini söyledi.Özgür Özel, şunları söyledi:

Yolcu garantisi TL ile ödenecek
"Bu hasta garantisi, yolcu garantisi olan işlerin tamamını bitireceğiz. Ya Türk parasına çevrilecek ödenecek ya da zaten ödendiyse bunlar kamulaştırılacak.

Ben günün birinde elimizde bir balyozla gişeleri kırdığımız günü hayal ediyorum.

-Yahu böyle şey mi olur?  Almanya’da hangi otoyol Alman’a paralı yahu? Otoban Almanya’dan transit geçer kamyonculara bilmem ne kadar paralı…

-Ulaşım hakkı bu devirde bu kadar fahiş fiyattan olabilir mi yani? Bunların hepsini bitireceğiz de önce bir iktidara gelip de rahata ermek lazım."

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temasları başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temasları başladı
Saat 15.00'ten sonra bu yollar kapatılıyor! Sürücüler dikkat
Saat 15.00'ten sonra bu yollar kapatılıyor! Sürücüler dikkat
Adana'da eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu yeni gelişme
Adana'da eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu yeni gelişme
Bıçaklı saldırıya uğrayan hakim hayatını kaybetti
Bıçaklı saldırıya uğrayan hakim hayatını kaybetti
16 il merkezli büyük operasyon! 171 kişi yakalandı
16 il merkezli büyük operasyon! 171 kişi yakalandı
İcralık dosya sayısı 4 milyonu aştı: Her dört kişiden biri takipte
İcralık dosya sayısı 4 milyonu aştı: Her dört kişiden biri takipte
Uçuk fiyatlarla hipnoz seansları düzenliyordu! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı, itirafı şoke etti
Uçuk fiyatlarla hipnoz seansları düzenliyordu! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı, itirafı şoke etti
Bilecik'te 8 sıfır otomobil tır üstünde cayır cayır yandı
Bilecik'te 8 sıfır otomobil tır üstünde cayır cayır yandı
Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun tehdidine Özgür Özel'den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun tehdidine Özgür Özel'den yanıt
İBB 4. dalgada tutuklananların isimleri! Avrasya Tüneli işletmecileri de tutuklandı
İBB 4. dalgada tutuklananların isimleri! Avrasya Tüneli işletmecileri de tutuklandı
Yeni infaz yasasında son viraj! 50 bin mahkum tahliye mi olacak?
Yeni infaz yasasında son viraj! 50 bin mahkum tahliye mi olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler! "Partiye kayyum atansın" diyerek o ismi önerdiler
Kemal Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler! "Partiye kayyum atansın" diyerek o ismi önerdiler