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CHP'li Mahmut Tanal ile yazar Abdulkadir Selvi fena kapıştı

CHP'li Mahmut Tanal ile yazar Abdulkadir Selvi fena kapıştı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile yazar Abdulkadir Selvi arasında Ekrem İmamoğlu kavgası çıktı. Tanal'ı takıntılı aşıklara benzeen Selvi'nin 'Ekrem’i bırakmazsanız kendimi köprüden atarım' diye eylem yapacak potansiyeli görüyorum" sözlerine Yanal'dan sert tepki geldi.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısında kendisini hedef alan sözleri üzerine tepki gösterdi.     

Tanal, köşe yazısında "Mahmut Tanal’da takıntılı âşıklar gibi 15 Temmuz Köprüsü’ne çıkıp, 'Ekrem’i bırakmazsanız kendimi köprüden atarım' diye eylem yapacak potansiyeli görüyorum" ifadelerini kullanan Selvi'ye "Ben köprüye çıkmam ama senin gibi kalemini saraya kiraya veren gazetecilerin bu ülkenin aklıyla alay etmesine de sessiz kalmam. Ben bu milletin vekiliyim. Sen ise iktidarın propaganda memurusun. Kalemini satmış birine tek bir çift lafım var: İftira attığın yerden doğrular çıkmaz" diye seslendi. 

Tanal'ın X hesabı üzerinden "Hadsizliğini bil Selvi!" başlığıyla yaptığı açıklamasının tamamı şöyle: 

"AKP’nin tetikçisi Abdulkadir Selvi bugün köşesinde şahsımı hedef alarak seviyesiz, çirkin ve mesnetsiz bir ifade kullanmış.

“Mahmut Tanal köprüye çıkıp ‘Ekrem’i bırakmazsanız kendimi atarım’ der” demiş.

Bak Selvi! Ben köprüye çıkmam ama senin gibi kalemini saraya kiraya veren gazetecilerin bu ülkenin aklıyla alay etmesine de sessiz kalmam!

Ben bugüne kadar adliye önlerinde, cezaevi kapılarında, işçilerin, köylülerin, öğrencilerin yanında direndim! Tankların gölgesinde susturulmuş kürsülere ses oldum! 

Senin gibiler ise sadece Saray’a yaranmak için eğilip bükülmeyi gazetecilik sandı!

Ben Ekrem İmamoğlu’nu savunuyorum çünkü ortada bir hukuksuzluk var! Anayasayı çiğneyenlere, irade gaspına karşı susmak zillettir! 

Senin gibi tetikçiler korkudan klavye arkasına saklanırken, ben halkın içine çıkar, hukukun ve halkın tarafında dururum!

Kimin kimden beslendiği belli. 

Sen rüzgârla yön değiştirenlerden olabilirsin. 

Ama ben Mahmut Tanal’ım! Rüzgârla savrulmam, ilkelerimle yürürüm!

Açık ve net söylüyorum:

Ben bu milletin vekiliyim. 

Sen ise iktidarın propaganda memurusun.

Kalemini satmış birine tek bir çift lafım var:

İftira attığın yerden doğrular çıkmaz!"

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