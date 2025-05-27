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Bilecik'te 8 sıfır otomobil tır üstünde cayır cayır yandı

Bilecik'te 8 sıfır otomobil tır üstünde cayır cayır yandı

Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan otomobil yüklü tır ve taşıdığı araçlar kullanılamaz hale geldi.

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K.Y. idaresindeki 34 HN 0047 çekici ve 34 HN 0048 dorse plakalı 8 yeni otomobili taşıyan tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen tır ile taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yanan tır ile otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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