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Fatih Portakal'dan asgari ücret çıkışı! Her şey olabilir dedi oran verdi

Fatih Portakal'dan asgari ücret çıkışı! Her şey olabilir dedi oran verdi

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesinde bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Diğer taraftan asgari ücrete ara zam olacak mı sorusu da bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşın merakla beklediği bu soruyla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan değerlendirme geldi.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Ekonomiye dair milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı bu iki soru, son dönemde sıkça soruluyor. Konuyla ilgili açıklamalar merakla takip edilirken hem emekli bayram ikramiyesinde artış ihtimaline hem de asgari ücrete ara zam ihtimaline dair değerlendirmeler de araştırılıyor. Son olarak gazeteci Fatih Portakal'dan her ikisi için de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü TV'de konuşan Portakal emekli bayram ikramiyesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir vatandaş demiş, şöyle bir mesaj atmış; ya inanmıyorum demiş, bayram ikramiyesinin artacağına, boşuna bizi bayram ikramiyesi için demiş umutlandırmayın... Ama yani bunun en azından konuşulduğunu duyuyoruz veya eğer böyle bir düşünce niyet varsa harekete geçelim, hızlandıralım ki 4000 liradan bahsediyoruz. Yani bunun çok daha fazla olması gerekiyor"

Öte yandan Portakal, asgari ücret ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu arada asgari ücret işte bakın o da belki şu anda kafalarına ne kadar olgunlaşmış bilmiyorum ama asgari ücrete ek bir zam yapılabilir mi? Ha çok ihtimal vermiyorum ben de ama her an için her şey olabilir.

"Bir yüzde 10 - yüzde 15 belki verelim diyebilirler"

Ülkede çözüm süreci diye bir süreçten bahsediyoruz. Gözler oradayken başka bir yere çevirelim diye belki bu zamları gündeme getirebilirler. Yani bir yüzde 10 - yüzde 15 belki verelim diyebilirler"

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