DSÖ önünde Filistin bayrağı kararı

Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) genel merkezi önüne Filistin bayrağının çekilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

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DSA'nın 78'inci toplantısı Cenevre'de devam ediyor. Toplantı kapsamında yapılan oylamada DSÖ'nün genel merkezi önüne Filistin bayrağının çekilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

İSRAİL, MACARİSTAN, ÇEKYA VE ALMANYA ALEYHTE OY KULLANDI

Karara 95 ülke lehte oy kullanırken, aralarında İsrail, Macaristan, Çekya ve Almanya'nın bulunduğu ülkeler aleyhte oy kullandı.

Oylamada 27 ülke ise çekimser kaldı.

Kararın ardından DSA'da konuşan Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi İbrahim Khraishi, kararın sembolik olmasına rağmen Filistin'in sağlık sorunlarının desteklenmesine katkıda bulunan uluslararası toplumun bir parçası olduğunu kanıtladığına işaret etti.

Khraishi, Filistin'in yakın zamanda DSÖ ve Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm kurumlarında tam üyeliğe kavuşmasını umduğunu da söyledi.

Filistin, DSÖ'de "gözlemci ülke" statüsüne sahip.