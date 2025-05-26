BIST 9.381
DOLAR 38,96
EURO 44,27
ALTIN 4.142,60
HABER /  GÜNCEL

Son dönemin en kritik FETÖ operasyonuydu! Albay ve yarbaylar tutuklandı

Son dönemin en kritik FETÖ operasyonuydu! Albay ve yarbaylar tutuklandı

İSTANBUL merkezli FETÖ operasyonunda aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Son dönemin en kritik operasyonunda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda aktif görevde bulunan 61 asker, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

3 GÜN ÖNCE DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasına yönelik yeni bir hamle başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK içinde hâlâ açığa çıkarılamayan FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine doğrudan katılanlardan daha fazla olduğu tespitine yer verildi.

Bu tespit doğrultusunda 36 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 63 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yardımcı hakeme yabancı cisim isabet etti, play-off maçı yarıda kaldı
Yardımcı hakeme yabancı cisim isabet etti, play-off maçı yarıda kaldı
Mourinho'dan mağlubiyet sonrası açıklama: Genç kalecimiz...
Mourinho'dan mağlubiyet sonrası açıklama: Genç kalecimiz...
Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Fenerbahçe küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'dan 4 gol yedi taraftarı utandırdı
Fenerbahçe küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'dan 4 gol yedi taraftarı utandırdı
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’dan Özgür Özel’e: “Hodri meydan dedik, cevap gelmedi”
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’dan Özgür Özel’e: “Hodri meydan dedik, cevap gelmedi”
Ankara'daki sahte belge soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
Ankara'daki sahte belge soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
"Türk Festivali" ABD'nin Chicago kentinden rüzgar gibi geçti
"Türk Festivali" ABD'nin Chicago kentinden rüzgar gibi geçti
İsrailli aşırı sağcı bakanlar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli aşırı sağcı bakanlar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem