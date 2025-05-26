Son dönemin en kritik FETÖ operasyonuydu! Albay ve yarbaylar tutuklandı

İSTANBUL merkezli FETÖ operasyonunda aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Son dönemin en kritik operasyonunda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda aktif görevde bulunan 61 asker, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

3 GÜN ÖNCE DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasına yönelik yeni bir hamle başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK içinde hâlâ açığa çıkarılamayan FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine doğrudan katılanlardan daha fazla olduğu tespitine yer verildi.

Bu tespit doğrultusunda 36 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 63 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.