Fenerbahçe küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'dan 4 gol yedi taraftarı utandırdı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı küme düşmesi kesinleşen Hatayspor’a 4-2 mağlup oldu. Mersin Stadyumu’ndaki maçta Fenerbahçe erken öne geçse de, kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra küme düşmesi kesinleşen Hatayspor’dan 4 gol birden yedi.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 4-2 kazandı. Fenerbahçe, karşılaşmanın 27. dakikasında En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 38. dakikasında Mert Müldür, kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

Hatayspor'da Massanga'nın 44. dakikada çektiği şut direkten döndü ve kaleci Ertuğrul'a çarparak ağlara gitti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 53'te Boutabba ile öne geçti. Ev sahibi ekip 63'te Görkem Sağlam'ın penaltı golü ve 66'da Okoronkwo ile skoru 4-1'e getirdi.

Maçın son anlarında 90+4'te İrfan Can Kahveci sahneye çıktı ve skoru 4-2 yaptı.

Mücadelede başka gol olmayınca Hatayspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, puanını 26 yaptı. Fenerbahçe'nin puanı ise 81'de kaldı.

Hatayspor 4 - 2 Fenerbahçe

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı.

90'GOL! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye indirdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

76'Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile gol buldu ancak VAR devreye girerek ofsayt kararı verdi.

66'GOL! Hatayspor, Okoronkwo'nun golüyle 4-1 öne geçti.

63'GOL! Görkem Sağlam, penaltıdan topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

60'Skriniar'ın müdahalesiyle Cemali yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

53'GOL! Boutabba, topu ağlara gönderdi. Savunmadan atılan topu kalesinden açılan Ertuğrul, kesmek istedi. Ertuğrul, göğsüyle kontrol ettiği topu uzaklaştırmak isterken topu ıskaladı. Boutabba, topu boş ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

52'Oğuz Aydın, topla ceza sahası yayına kadar kat etti ve topu sağındaki Talisca'ya bıraktı. Talisca'nın uzak direğe vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topa vuran Dzeko'nun şutunu savunma son anda kornere attı.

46'İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

44'GOL! Massanga topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Serbest vuruşu direkt kaleyi yollayan Massanga'nın şutu direğe çarptı. Direkten dönen top kaleci Ertuğrul'a çarparak ağlara gitti.

38'Kırmızı Kart - Mert Müldür

28'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Amrabat, pres yaparak topu kazandı ve uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleciden dönen topu Nesyri, ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

25'Tadic'in ortasında Dzeko kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

21'Karşılaşmaya su molası verildi.

9'Tadic'in sol kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Nesyri, yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Yerde seken top, üstten auta gitti.

8'Savunmanın arkasına atılan pasa En-Nesyri hareketlendi. Faslı oyuncunun sol kanattan içeri çevirdiği topu Dzeko, ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

5'Fenerbahçe karşılaşmaya baskılı başlayan taraf. Hatayspor kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Hatayspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri