Osimhen'den veda sinyali! Paylaşımı gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Nijeryalı oyuncunun paylaşımı, ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Abone ol

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla 25. şampiyonluğun mimarı oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin, takımda kalması için yoğun çaba gösterdiği Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

OSİMHEN'DEN AYRILIK SİNYALİ

Osimhen'in paylaşımı, ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Victor Osimhen bugün sosyal medya hesabında dünkü kutlamaları paylaştı. Yıldız oyuncu paylaşımına, Kodak Black'in Before I Go (Ben gitmeden önce) şarkısını eklemesi taraftarlar tarafından ayrılık sinyali olarak algılandı.