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Ankara'da güvenlik güçlerine sopayla saldıran 12 şüpheliye gözaltı

Ankara'da güvenlik güçlerine sopayla saldıran 12 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 polis memurunun hafif yaralandığını açıkladı.

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Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

"Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine yer verdi.

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