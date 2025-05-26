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Diyarbakır'da hastane bahçesinde oturanlara otomobil çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da hastane bahçesinde oturanlara otomobil çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturanlara otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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M.E'nin (52) kullandığı 21 AGD 230 plakalı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak hastane bahçesinde oturan 2 kişiye çarptı.

Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Hastanenin acil servisi önünde bulunan 112 Acil Sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekiplerince hastanenin acil servisine kaldırılan yaralılardan A.B. (25) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hastane bahçesinde oturanlara otomobil çarptı! 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 0

Diyarbakır'da hastane bahçesinde oturanlara otomobil çarptı! 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

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