Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkisini kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız"

Devlet hizmetinde makamların gelip geçici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetkisini kötüye kullanan, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR"

Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler, yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir.

Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha gösteremeyiz. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir.

"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Yetkisini kötüye kullanan, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız.

"KAMUDA VERIİMLİLIĞİ ARTIRDIK"

İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, hizmete erişimin kolaylaşması için gece gündüz çalıştık. Kamuda verimliliği artırdık. CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi bilgili, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personellerimizle ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."