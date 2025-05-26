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Küçükbaş hayvan üreticilerine 3,9 milyar liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Küçükbaş hayvan üreticilerine 3,9 milyar liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Küçükbaş hayvancılık (kuz oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Küçükbaş hayvan üreticilerine 3,9 milyar liralık destek ödemesi bugün yapılacak - Resim: 0

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