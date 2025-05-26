AYM'den devlet memurlarına müjde! O şart artık kaktı

Anayasa Mahkemesi, devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasını sınırlayan ve "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" koşulunu içeren düzenlemeyi iptal etti.

Abone ol

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan memurların 3600 ek göstergeden yararlanmasını sınırlayan düzenlemenin iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 2022’de eklenen geçici 47. maddenin “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu savunuldu.

Başvuruda, 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atananlar arasında farklı uygulamanın makul ve haklı bir sebebe dayanmadığına dikkat çekildi.

AYM, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. İptalin, 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

AYM kararı

AYM kararında, 657 sayılı Kanun’un bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasını düzenlediği ve bu hakkın yalnızca 15 Ocak 2023 öncesi atananlara tanındığı vurgulandı.

Kararda, farklı muamelede bulunmanın nesnel ve makul bir temele dayanmadığı, dolayısıyla mesleğe başlama tarihine göre uygulanan ayrımın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Bu durumun, mülkiyet hakkı bağlamında da Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.