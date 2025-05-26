Halkbank, Jet Luck Yarışması'nın ikincisini düzenledi

Halkbank, bu yıl ikincisini düzenlediği Jet Luck Yarışması ile geleceğin iş dünyasına yön verecek projeleri bir araya getirdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirilen final etabında, 12 girişimci heyecan dolu rekabet yaşadı.

"Asansör konuşması" ilkesinden ilhamla tasarlanan yarışmada finalistler, 50 saniyelik kısa bir asansör yolculuğunda, iş fikirlerini etkili bir biçimde jüri üyelerine sunma şansı buldu. İlk aşamada 12 girişimle başlayan yarışmada, jüri değerlendirmeleriyle girişimciler sunum aşamasına kaldı ve final puanlamalarıyla ilk 3 belli oldu.

Yarışmanın birincisi "Guiderverse" adlı girişimiyle Serkan Işıklı oldu. Yiğitalp Gökmen'in "IDD" adlı girişimi ikinci olurken, üçüncülüğü de "ReLUfy" girişimi ile Lara Aboulaban ve "Smellcontrol" isimli girişimiyle Yasin Karaca paylaştı.

Yarışmada dereceye girenlere maddi ödül takdim edildi. Ayrıca finale kalan tüm yarışmacılara, Paraf Puan yüklü debit kartlar da hediye olarak verildi. Bu destek, Halkbank'ın girişimcilerin fikirlerini sadece sahnede değil, hayata geçirme yolculuklarında da destekleme kararlılığını ortaya koydu.

Yarışmanın bu yılki finalinde, yapay zekadan artırılmış gerçekliğe, erişilebilirlik teknolojilerinden ihracat dijitalleşmesine kadar farklı alanlara dokunan 12 yenilikçi girişim fikri yer aldı.

Her biri, ekonomik değer sağlamanın yanı sıra çevresel ve toplumsal katkı sağlamayı hedefleyen projeler, girişimcilerin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine özel yenilikçi çözümler sunduğunu gösterdi.

Jet Luck 2'nin bu yılki jürisi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş ve IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna'dan oluştu.



Girişimcilerin fikirleri, yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleriyle çok boyutlu olarak değerlendirildi.

- "87 yıldır üretimi, bilgiyi, emeği ve kalkınmayı desteklemekteyiz"



Yarışmada birinci olan Serkan Işıklı'nın "Guiderverse" projesi, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak için geliştirilen, yapay zeka destekli akıllı gözlük sistemiyle erişilebilirlik teknolojileri alanında çözüm getirirken, ikinciliği kazanan Yiğitalp Gökmen'in "IDD-Uzun Ömürlü Akıllı Batarya" adlı çalışması, enerji ve otomotiv sektörü için geliştirilen, AI tabanlı dijital ikizle soğutmayı kendi kendine öğrenebilen, patentli ve pinli soğutucu plakaya sahip batarya paketiyle enerji verimliliği ve sürdürülebilir mobilite alanında yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Üçüncü olan Lara Aboulaban, "ReLUfy" adlı projesiyle hizmet sektörleri için geliştirilen, yapay zeka ve büyük dil modelleriyle veri karmaşasını çözen, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri birleştirerek işletmelere kişiselleştirme, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlayan SaaS platformuyla yapay zeka destekli iş verimliliği alanına katkı sağlıyor.

Üçüncülüğü paylaşan Yasin Karaca ise "Smellcontrol" adlı projesiyle koku algılama teknolojisini yapay zekayla birleştirerek, birçok endüstri alanında gaz sızıntılarını gerçek zamanlı tespit eden, taşınabilir ve çoklu gaz algılayabilen yeni nesil bir sistem geliştirerek endüstriyel güvenlik teknolojileri alanına yenilikçi bir bakış getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 87 yıldır üretimi, bilgiyi, emeği ve kalkınmayı desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Halkbank olarak günümüz teknoloji çağında girişimciliği katma değerli üretimin ve kalkınmanın en önemli anahtarı olarak görmekteyiz. Jet Luck Yarışması'nda yarışan her bir girişimcimiz de bir sorun karşısında önce düşünen, sonra çözümü tasarlayan ve uygulayan bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayalleri, cesaretle ve sorumluluk duygusuyla harmanlayan girişimcilerin her bir fikri, bizlere umut vermektedir."