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Denizli'de bahçede iki kulağı kesilmiş halde ölü bulunmuştu gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de bahçede iki kulağı kesilmiş halde ölü bulunmuştu gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Baklan ilçesinde bahçede her iki kulağı da kesilmiş halde ölü bulunan kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Denizli'de tüyler ürperten olayın sis perdesi aralandı. Herkesin cinalet sandığı ölüme ilişkin tartışmalara son noktayı otopsi koydu.

Dağal Mahallesi'nde yaşadığı evin bahçesinde cesedi bulunan Halit Tire'nin (56) Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Tire'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve kulaklarının hayvanlarca yenildiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 komşusu ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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