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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşinden tokat yedi! İşte o anlar...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçaktan inmeden hemen önce eşi Brigitte Macron tarafından tokatlandı. Macron'un neden tokat yediği bilinmezken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turuna Vietnam'la başladı. Uçaktan inerken paylaşılan görüntülere göre Macron'un, Vietnam'a vardığında eşi Brigitte Macron ile bir tartışma yaşadı.

Görüntülerde Brigitte Macron, Fransa liderinin yüzüne müdahalede bulundu.  Associated Press haber ajansı tarafından dün akşam Hanoi'de çekilen görüntülerde, uçağın kapısı açılır açılmaz Macron göründü. Birkaç saniye sonra ise eşinin kolları kadraja girdi ve Macron'un yüzüne müdahalede bulunduktan sonra onu itti. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşinden tokat yedi! İşte o anlar... - Resim: 0

Brigitte Macron eşinin uzattığı eli tutmadı

Neye uğradığını şaşıran ve irkilmiş gibi görünen Macron hızla toparlandı ve açılan kapıya el sallamak için döndü. Eşi Brigitte'in yüzü ise uçağın arka tarafında kaldığı için görünmedi. Çift, Vietnamlı yetkililer tarafından resmi karşılama için merdivenlerden aşağı inerken, Brigitte Macron eşinin uzattığı eli tutmadı.

Video, internette hızla yayıldıktan sonra Macron'un ofisi önce görüntülerin gerçekliğini reddetti, ardından da gerçek oldukları doğrulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşinden tokat yedi! İşte o anlar... - Resim: 1

"Zararsız ağız dalaşı"

Macron'un yakın bir arkadaşı daha sonra olayı bir çiftin zararsız "ağız dalaşı" olarak tanımladı.

Cumhurbşkanının çevresinden bir başka kişi ise olayın önemini küçümsedi.

İkinci kaynak gazetecilere "Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı" dedi.

"Bu bir birliktelik anı. Komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşımak için daha fazlasına gerek yoktu" diye ekleyen kaynak, olayla ilgili olumsuz yorumlar için Rusya yanlısı hesapları suçladı.

Vietnam, Macron'un Fransa'yı ABD ve Çin'e karşı güvenilir bir alternatif olarak sunacağı yaklaşık bir hafta sürecek Güneydoğu Asya turunun ilk durağı.

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