BIST 9.347
DOLAR 38,96
EURO 44,37
ALTIN 4.168,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ormanda kayboldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu aranıyor

Ormanda kayboldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu aranıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu ormanda kayboldu. Adil Bartu'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Abone ol

Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ormanda kayboldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu aranıyor - Resim: 0

Ormanda kayboldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu aranıyor - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şükriye Aci 100 milyon değil ama bakın neler almış! Eylem Tok ve cerrah eşi lüks bir...
Foto Galeri Şükriye Aci 100 milyon değil ama bakın neler almış! Eylem Tok ve cerrah eşi lüks bir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Komşu kavgası! Satır ve bıçakla saldırdılar, yaralılar var
Komşu kavgası! Satır ve bıçakla saldırdılar, yaralılar var
Emlak vergisinde son tarih yaklaşıyor
Emlak vergisinde son tarih yaklaşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşinden tokat yedi! İşte o anlar...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşinden tokat yedi! İşte o anlar...
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davasında yeni gelişme
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davasında yeni gelişme
İstanbul’un merkezi “Yeni Fikirtepe” 7.Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok “İyi Fikir”!
İstanbul’un merkezi “Yeni Fikirtepe” 7.Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok “İyi Fikir”!
Tenis dünyasına damga vurdu son şampiyonluğuyla tarihe geçti
Tenis dünyasına damga vurdu son şampiyonluğuyla tarihe geçti
Kurban kesim ücret tarifesi belli oldu!
Kurban kesim ücret tarifesi belli oldu!
Gizli kamera skandalı! Günlük kiralık odada gizli kamera çıktı herşeyi kaydetmiş
Gizli kamera skandalı! Günlük kiralık odada gizli kamera çıktı herşeyi kaydetmiş
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon ekip kasasını dolduracak
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon ekip kasasını dolduracak
Antalya'da bir baba oğlunu boş araziye çağırıp öldürüldü
Antalya'da bir baba oğlunu boş araziye çağırıp öldürüldü
Polis atamaları artık görev puan sistemine göre olacak! Ali Yerlikaya polis görev puanı nedir açıkladı
Polis atamaları artık görev puan sistemine göre olacak! Ali Yerlikaya polis görev puanı nedir açıkladı
'Mezar ayarla' dedi, sevgilisini öldüresiye dövdü
'Mezar ayarla' dedi, sevgilisini öldüresiye dövdü