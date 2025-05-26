Ormanda kayboldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu aranıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu ormanda kayboldu. Adil Bartu'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı.Abone ol
Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.
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