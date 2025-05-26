Gizli kamera skandalı! Günlük kiralık odada gizli kamera çıktı herşeyi kaydetmiş

DENİZLİ'de günlük kiralık bir odada konaklayan bir kişi, üçlü priz içine gizlenmiş kamera düzeneği buldu. Polis ekipleri aynı sistemin 3 farklı odada daha kurulu olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Geçtiğimiz aylarda Sakarya’da bulunan bir bungalovda odaya gizli kamera düzeneği kurulduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından bu kez günlük kiralık evden gizli kamera çıktı. Ekol TV muhabiri Büşra Seyis'in özel haberine göre Denizli’de skandal bir olay yaşandı. Günlük kiralık bir odaya yerleşen kişi, prizdeki olağandışı bir detayı fark edince durumu inceledi. Üçlü priz içerisine gizlenmiş bir kamera düzeneği olduğunu fark eden vatandaş, hemen emniyete haber verdi.

3 odaya daha kurmuşlar

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, odada yaptığı detaylı inceleme sonucunda kayıt yaptığı tespit edilen kamera sistemine el koydu. Aynı işletmeye ait 3 farklı odada daha aynı düzeneğin bulunduğu ve bunların da aktif şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Ekipler, cihazları inceleme altına alırken, kaydedilen görüntülerin kimlere ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.

Polis evde kalanların aramasını istiyor

Olayla ilgili olarak işletme sahibi ve bazı çalışanlar ifadeye çağrılırken, odaların kiraya verilmesinde kullanılan platformlar ve kayıt sistemleri de mercek altına alındı. Polis yetkilileri, gizli kamera düzeneğinin kurulduğu odalarda kalan kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü ve mağduriyet yaşayanların başvurmalarının önemli olduğunu bildirdi.

Bungalovda bulunmuştu

Geçtiğimiz aylarda Sakarya’da bulunan bir bungalovda odaya gizli kamera düzeneği kurulduğu ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturma kapsamında işletmenin iki sahibi tutuklanmıştı. Tutuklanan işletme sahiplerinden H.K.’nın telefonunda gizli kamera ile çekilen görüntülerin el geçirildiği öğrenilmişti. Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlenirken, aynı bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.