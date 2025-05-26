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Adana'da yasa dışı tıbbi müdahale yapan 1 kişiye gözaltı

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahale yapan 1 kişiye gözaltı

Adana'da polis ekibi, yasa dışı tıbbi müdahaleler yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenleyerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerinde 406 tıbbi cihaz, 238 ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tıbbi müdahaleler yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Adreste 406 tıbbi cihaz, 238 ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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