Samsung Galaxy S25, Geri Dönüşüm Tasarımı ödülü kazandı

Samsung'un yeni amiral serisinden Galaxy S25, 2025 Geri Dönüşüm Tasarımı (Design for Recycling) Ödülü'ne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, geri dönüşümü ve döngüsel inovasyonları teşvik etmeye kendini adamış önde gelen endüstri kuruluşu Geri Dönüştürülmüş Malzemeler Derneği (Recycled Materials Association-ReMA) tarafından sürdürülebilir ürün tasarım liderlerine verilen en yüksek ödül olma niteliği taşıyor.

Ödül, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırarak ve gezegenin doğal kaynaklarını daha az kullanarak daha fazlasını başaran Samsung'un gösterdiği yenilikçi çabaları takdir ediyor.

Galaxy S25, pillerde kullanılan kritik bir malzeme olan ve Samsung'un yeni Döngüsel Pil Tedarik Zincirinden temin edilen geri dönüştürülmüş kobalt içeren ilk Galaxy cihazı olarak öne çıkıyor. Kullanılmış Galaxy cihazlarındaki ve üretimde atığa çıkan pillerdeki kobaltı geri kazanan bu sistem, değerli malzemelerin yeniden kullanılmasını sağlıyor ve yeni kobalt madenciliğine olan ihtiyacın azaltılmasına yardımcı oluyor.

Pil geri dönüşümünde kaydettiği gelişmeler kapsamında Galaxy S25, alüminyum, çelik ve nadir toprak elementi neodim dahil olmak üzere, pil bileşenlerinde sekiz farklı geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerin ilk kez Galaxy S25'in alüminyum çerçevesine entegre edilmesiyle cihazın tüm dış bileşenlerinde en az bir geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış oldu.

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen Galaxy S25 serisinin ambalajında da tek kullanımlık plastikler kaldırıldı. Samsung'un Self-Repair programı ise tüketicilerin cihazlarını kendilerinin onarabilmesine yardımcı olurken ürün kullanım ömrünü uzatıyor ve elektronik atıkları azaltıyor.

Samsung bu girişimlerle daha geniş kapsamlı çevresel hedeflerini destekliyor. Bu hedefler arasında, 2027 yılına kadar global dijital dönüşüm operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmek, 2030 yılına kadar tüm mobil ürünlerinin her modülünde en az bir geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak ve güç, estetik ya da dayanıklılıktan ödün vermeden inovatif ve çevreye duyarlı malzemeler geliştirmeye yatırım yapmak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil eDeneyim (MX) İş Birimi Sürdürülebilirlik Yönetimi Ofisi Başkanı Daniel Araujo, Samsung'un, tasarımdan kullanıma ve cihazların bertaraf edilmesine kadar sürdürülebilirliği kararlılıkla benimsediğini belirtti.

Araujo, 'Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin döngüselliğini ileri taşıma yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olan Galaxy S25, en yeni teknolojilerle geliştirilen inovasyonları gezegenimize karşı duyduğumuz sorumluluğumuzla bir araya getiriyor. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir gelecek bırakma çabalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

ReMA Başkanı Robin Wiener, 'Samsung çeşitli geri dönüştürülmüş malzemelerden faydalanıyor. Bu, şirketin, her gün kullandığımız ürünleri inovasyon ve çevreye duyarlılık ilkeleriyle tasarlamaya olan bağlılığını açıkça gösteriyor.' değerlendirmesinde bulundu.