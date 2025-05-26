Trafik cezalarında yeni dönem! TBMM'ye sunuldu

Trafik cezalarını ağırlaştıran yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Yeni düzenlemeyle ehliyet iptali yaygınlaştırılacak, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı ve drift gibi kurallara daha yüksek cezalar uygulanacak. İlk dört ayda kesilen trafik cezaları 53 milyar lirayı aştı.

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Trafikte kural ihlallerine karşı daha sert yaptırımlar geliyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 34 maddelik yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Hazırlanan düzenlemeyle birlikte, sürücülere uygulanan para cezalarının artırılması ve sürücü belgelerinin iptaline dair kriterlerin genişletilmesi hedefleniyor.

CEZALARDA CAYDIRICILIK ARTIYOR

BirGün'ün haberine göre yeni teklif, şerit ihlali, drift atma, alkollü araç kullanımı, kırmızı ışıkta geçme, trafik ışıklarına uymama ve güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymama gibi ihlallerde cezaların artırılmasını öngörüyor. Uygulamanın amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve can kayıplarının önüne geçmek.

Trafik güvenliği uzmanları, özellikle alkollü araç kullanımı ve şehir içi hız limitlerine uyulmaması gibi ihlallerin ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, cezaların artırılmasının önemli bir adım olacağını belirtiyor.

CEZALAR HAZİNE İÇİN ÖNEMLİ GELİR KALEMİ OLDU

Trafik cezaları, Hazine açısından da dikkat çeken bir gelir kalemine dönüşmüş durumda. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verilerine göre, 2024’ün ilk dört ayında tahsil edilen trafik para cezası 21 milyar 216 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla cezaların tahsilatında yüzde 102’lik bir artış yaşandı.

Bu dönemde toplam 53 milyar TL’ye yakın ceza kesildiği, söz konusu miktarın büyük kısmının ilk dört ayda uygulandığı bildirildi. Yıl sonu itibarıyla trafik cezası gelirinin 55 milyar lirayı aşması bekleniyor.

CEZALAR YILLAR İÇİNDE KATLANARAK ARTTI

Trafik para cezalarındaki yıllık artış dikkat çekici seviyelere ulaştı:

2020: 5,07 milyar TL

2021: 6,72 milyar TL

2022: 9,38 milyar TL

2023: 17,69 milyar TL

2024: 43,59 milyar TL (tahmini)

2025 yılının yalnızca Ocak-Nisan döneminde ise 21,2 milyar TL trafik cezası tahsilatı yapıldı.

Jandarma bölgesinde de benzer bir eğilim gözlemlendi. Yılın ilk dört ayında Jandarma ekiplerince kesilen trafik para cezalarının tutarı 3 milyar 247 milyon TL'ye ulaştı.

YASA TEKLİFİ NE GETİRİYOR?

TBMM’ye sunulan düzenlemeyle trafik ihlallerine karşı daha sert cezai tedbirlerin devreye alınması, ehliyet iptali şartlarının yeniden düzenlenmesi ve sürücü davranışlarının daha sıkı takibe alınması hedefleniyor. Teklifin komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine taşınması bekleniyor.