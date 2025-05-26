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Yusuf Tekin 'Okula gerek yok' mu dedi? O iddialara açıklama geldi

Yusuf Tekin 'Okula gerek yok' mu dedi? O iddialara açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok" açıklaması sosyal medyada farklı yorumlandı. İletişim Başkanlığı, Bakan Tekin’in sözlerinin bağlamından koparıldığını ve “okullar kapanacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok.” şeklindeki sözleri hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Bakan Tekin’in ifadelerinin bağlamından koparılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, dünyada eğitim ve öğretim süreçlerinin artık okulda sadece bilgi ezberletmenin ötesine geçtiğini vurgulamıştır. Bakan Tekin, "Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine, gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü." ifadelerini kullanmıştır.

'ALGISI OLUŞTURACAK ŞEKİLDE ÇARPITILMIŞTIR'

Bakan Tekin'in "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz." şeklindeki sözleri, "okullara gerek kalmadığı" ve "okulların kapatılacağı" algısı oluşturacak şekilde çarpıtılmıştır.

Açıklamada, asıl vurgunun "okullara gerek kalınmadığı" değil, "eğitim ve öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiği" olduğu belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."

Yusuf Tekin 'Okula gerek yok' mu dedi? O iddialara açıklama geldi - Resim: 0

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