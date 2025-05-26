Ali Koç'tan şampiyonluk sonrası açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Eurolig şampiyonluğu kazanmasıyla ilgili "Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun." dedi.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu geçerek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Ali Koç, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir "Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı."

"Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun."