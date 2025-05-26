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Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Arda Aldaş hayatını kaybetti, diğer sürücü Ekrem A. ise yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aldaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Arda Aldaş'ın (18) kullandığı 20 AHR 391 plakalı motosiklet, Akhan Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Ekrem A. yönetimindeki 20 AGS 711 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aldaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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