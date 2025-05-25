Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gelen Ali Sowe’nin golüyle galibiyete ulaşan Rizespor, puanını 46’ya çıkarırken, Beşiktaş 59 puanda kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.
Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 61. dakikasında Samet Akaydin ile öne geçti. Beşiktaş, 64’te Joao Mario’nun golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın son anlarında 90+1’de Rizespor, Ali Sowe’nin golüyle öne geçti ve maçı kazandı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 59 puanda kaldı. Rizespor ise 46 puana yükseldi.
Beşiktaş'ın üçüncülük için mücadele ettiği Samsunspor ise Trabzonspor deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönerek puanını 61'e yükseltti.
Süper Lig’de gelecek hafta Beşiktaş, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Rizespor ise sahasında Hatayspor’u konuk edecek.
Beşiktaş 1 - 2 Çaykur Rizespor
90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve Çaykur Rizespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
90'GOL! Ali Sowe, topu ağlara gönderdi ve Rizespor'u 2-1 öne geçirdi.
64'GOL! Joao Mario, topu ağlara gönderdi. Sol kanattan Musuaku'nun pasında topla buluşan Mario, sol ayağıyla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.
61'GOL! Samet Akaydin topu ağlara gönderdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Samet, kafayla topu ağlara gönderdi ve Rizespor 1-0 öne geçti.
57'Hojer'in vuruşu savunmadan sekti. Kaleye yönelen topu Mert soluna uzanarak kornere çeldi.
55'Mario, sol çaprazdan kaleyi yokladı, top yandan auta gitti.
46'İkinci yarı başladı.
İlk yarının son düdüğü çaldı.
45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.
41'Rizespor çıkarken kaybetti. Rafa Silva kaptığı topu sağındaki Arroyo'ya bıraktı. Arroyo'nun yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.
33'Arroyo'nun içeri ortasında Immobile yerde kaldı. İtalyan oyuncu penaltı bekledi.
25'Beşiktaş seri paslaşmalarla ceza sahasına girdi ve topu yay üstendeki Rafa Silva'ya çıkardı. Rafa'nın vuruşu savunmadan döndü, dönen topa Masuaku gelişine vurdu, top yandan auta gitti.
13'Bu dakikalarda tempo oldukça düştü.
8'Beşiktaş orta alanda baskı yapıyor ve Rizespor'un atağa çıkmasına izin vermiyor.
3'Sağ kanatta topla buluşan Arroyo, çalımlarının ardından şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe