BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Abone ol

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen çalışma toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik işbirliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik.

Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz. Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımlarının artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Ahmed Şara'ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da hazır bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şişli'deki etkinlikte 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri' gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı
Şişli'deki etkinlikte 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri' gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Suç örgütünün posta güvercini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Suç örgütünün posta güvercini
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'İttifakta siz nerede yer alacaksınız?' sorusuna yanıt
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'İttifakta siz nerede yer alacaksınız?' sorusuna yanıt
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında aksiyon ve dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek
Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında aksiyon ve dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Cürmü kadar yer yakar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Cürmü kadar yer yakar
Real Madrid'te Xabi Alonso dönemi resmen başladı
Real Madrid'te Xabi Alonso dönemi resmen başladı
Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi
Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi
Kuveyt Türk Portföy, 4 yeni fonu yatırımcılarına sundu
Kuveyt Türk Portföy, 4 yeni fonu yatırımcılarına sundu
Osmaniye'de 1.2 tonluk kurbanlık alıcısını bekliyor günlük 40 kilogram yem yiyor
Osmaniye'de 1.2 tonluk kurbanlık alıcısını bekliyor günlük 40 kilogram yem yiyor