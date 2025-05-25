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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Cürmü kadar yer yakar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Cürmü kadar yer yakar

Bu sabah Kadıköy'de düzenlenen Halk Koşusu'na katılan Özgür Özel, gazetecilerin, pankart olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasıyla ilgili sorusuna, "Cürmü kadar yer yakar! Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" yanıtını verdi.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.

Başsavcılığın kararını protesto etmek amacıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve "Sosyalist Enternasyonal" üyeleri boğazda tekne turu yaptığı esnada CHP'li 6 milletvekili, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, İlhami Özcan Aygun ve Baran Yazgan tarafından gerçekleştirilen pankart eylemiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

"Cürmü kadar yer yakar Ekrem başkan her yerde"

 Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün 4 milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine astı. Şimdi 'Niye astınız' diyorlarmış? Şampiyon olan asmıyor mu? İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu."

Özel, bayrak asılmasıyla ilgili başlatılan adli sürece ilişkin soruya "Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Ekrem başkan her yerde." yanıtını verdi.

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