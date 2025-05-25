BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Abone ol

 Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt Türk Portföy, 4 yeni fonu yatırımcılarına sundu
Kuveyt Türk Portföy, 4 yeni fonu yatırımcılarına sundu
Osmaniye'de 1.2 tonluk kurbanlık alıcısını bekliyor günlük 40 kilogram yem yiyor
Osmaniye'de 1.2 tonluk kurbanlık alıcısını bekliyor günlük 40 kilogram yem yiyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
İngiltere'de ana muhalefetin liderinden tepki çeken İsrail sözleri
İngiltere'de ana muhalefetin liderinden tepki çeken İsrail sözleri
Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Vatandaşlar kira sözleşmelerini e-Devlet'ten oluşturdu! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Vatandaşlar kira sözleşmelerini e-Devlet'ten oluşturdu! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia
PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
Cip ile otomobil çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Cip ile otomobil çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Porsuk çayında ceset bulundu kimliği belli oldu
Porsuk çayında ceset bulundu kimliği belli oldu
Zelenskiy: Sessizlik Putin'i sadece cesaretlendiriyor
Zelenskiy: Sessizlik Putin'i sadece cesaretlendiriyor