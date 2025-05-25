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İngiltere'de ana muhalefetin liderinden tepki çeken İsrail sözleri

İngiltere'de ana muhalefetin liderinden tepki çeken İsrail sözleri

İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" olmadığını, İsrail'in Gazze'de İngiltere adına bir savaş verdiğini savundu.

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Badenoch, Sky News televizyonunun canlı yayınında İngiltere hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sert tepki göstermesini ve İsrailli yetkililerin kullandığı dili eleştirmesini değerlendirdi.

"Hamas sizi övüyorsa yanlış bir şey vardır." diyen Badenoch, Gazze'deki halkın hayatını zor hale getirenin Hamas olduğunu öne sürdü.

İsrail'in Hamas'ın elindeki esirleri kurtarmak için savaştığını söyleyen Badenoch, İngiltere'nin de iki devletli çözüm yolunda Hamas'ı yok etme hedefinin yanında olması gerektiğini belirtti.

Badenoch, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kullandığı dili eleştirecek pozisyonda olmadığını da kaydederek, "Hamas'ı bu ülkenin düşmanı İran destekliyor. Tıpkı Ukrayna'nın Batı adına Rusya'yla savaşması gibi İsrail de İngiltere adına savaşıyor." dedi.

Kimsenin bir savaş istemediğini belirten Badenoch, Netanyahu'nun da İsrail'e tepki gösteren Batılı liderleri eleştirmesinin hakkı olduğunu savundu.

"Başkalarının söylediği gibi bu bir soykırım değil." diyen Badenoch, İngiliz hükümetinin İsrail'e tepki göstermesinin İngiltere'nin çıkarlarına aykırı olduğunu da iddia etti.

İsrail'i Gazze saldırılarını durdurmaya çağırmıştı

İngiltere, Fransa ve Kanada'yla birlikte İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren bir açıklama yapmıştı. Üç ülke İsrail'i bir an önce Gazze saldırılarını durdurmaya çağırmıştı.

Gazze'ye yardım girişinin engellenmesinin de uluslararası hukukun ihlali riski taşıdığını belirten üç ülke İsrail'in engelsiz şekilde yardımlara izin vermesini istemişti.

İsrail'le yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerini durdurma kararı alan İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçisi'ni Gazze saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrailli yetkililerin Gazzeliler hakkında kullandığı ifadelere de tepki göstermişti.

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