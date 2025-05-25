Bakan İbrahim Yumaklı "2025 yılı için müjde verelim" diyerek duyurdu! Ay sonu hesaplarda...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle küçük ölçekli balıkçı gemilerine son 7 yıldır destek verdiklerini belirterek, "Şu ana kadar 650 milyon lira civarında bir destek söz konusu oldu. 2025 yılı için buradan da bir müjde verelim; 131 milyon liralık destek bu ay sonu itibarıyla balıkçılarımızın hesabına yatmış olacak." dedi.

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Bakan Yumaklı, Samatya Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Ziyareti çerçevesinde barınaktaki sergiyi ve Balık Müzesi'ni de gezen Yumaklı, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tüm kararları sektörle istişare ederek, konuşarak aldıklarını belirten Yumaklı, uygulamaları hem gözden geçirdiklerini hem de düzenleme ve geliştirme ihtiyacı olan hususlarda mutlaka konuştuklarını söyledi.

Yumaklı, balıkçılık sektörünün son derece önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sektörün özellikle son yıllarda 2 milyar dolara dayanan bir ihracat potansiyeli olduğunu düşünürsek ülkemiz açısından ne derece önemli bir sektör olduğunu, hem geleneksel olarak hem de ülkemizin bir değeri olarak bizler için ne anlam ifade ettiğini de ortaya koymuş oluruz. Koruma-kullanma dengesi son derece önemli. Bunu sağlayabilmek için de işin akademik, bilimsel, uygulama ve pratik tarafını bir araya getirip, harmanlanarak kararlarımıza baz teşkil etmesini önemsiyoruz. Üretim planlaması, Bakanlığımızda bitkisel üretimde, hayvansal üretimde olduğu gibi su ürünlerinde de 2024 yılının başından itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Planlı avcılık açısından 2024-2025 dönemi son derece önemli bir dönem, önemli bir sezon bizim için. Özellikle 7 avcılık türü planlamaya dahil edildi, 4 tür daha dahil edilerek avcılıkla alakalı bütün başlıkların neredeyse üçte ikisini planlamanın içerisine dahil etmiş olacağız. Son dört ilave edilecek olan tür, kalkan, kılıç, albakor ve kerevit."

"Müsilaj sebebiyle gelir kaybına uğrayan küçük ölçekli balıkçıların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışıyoruz"

Yumaklı, su ürünlerine hükümet tarafından son 23 yılda 25 milyar liralık destek aktarıldığını ifade ederek, balıkçıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

"Özellikle küçük ölçekli balıkçı gemilerine son 7 yıldır destek veriyoruz. Şu ana kadar 650 milyon lira civarında bir destek söz konusu oldu. 2025 yılı için buradan da bir müjde verelim; 131 milyon liralık destek bu ay sonu itibarıyla balıkçılarımızın hesabına yatmış olacak." diyen Yumaklı, desteğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yumaklı, müsilaj sebebiyle gelir kaybına uğrayan küçük ölçekli balıkçıların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Balıkçılarımızın finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere diğer başlıklarda olduğu gibi sübvansiyonlu krediler de balıkçılarımız tarafından kullanılabiliyor. Son 23 yılda balıkçılarımız tarafından kullanılan sübvansiyonlu kredi tutarı 53 milyar lira. Yine ÖTV'siz yakıtla alakalı son 23 yılda vazgeçilen vergi tutarı destek anlamı itibarıyla 33 milyar lira. 1 Eylül ila 15 Nisan arası balıkçılık sezonu avlanma sezonu, ondan sonra büyük gemiler için büyük tekneler için avlanma yasağı var. Geçen yılki bu dönem açısından söyleyeyim 50 bin tonluk bir palamut hasadı yapıldı, 150 bin ton civarında da hamsi avlandı. Diğer türlerde de oldukça bereketli bir sezon geçirilmiş oldu. 12 metre altındaki küçük gemilerin herhangi bir avlanma yasağı yok, yine koruma kullanma dengesiyle onların da avlanmalarına müsaade ediyoruz. Büyük gemilerin özellikle uluslararası sularda avcılık yapmasını istiyoruz, bunu da destekliyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde ilgili arkadaşlarımız, bakan yardımcımız bazı ülkelere gitti, orada da bunların altyapısını gerçekleştirdi. Biz altyapısını yapacağız, balıkçı reislerimiz de gidip oralarda ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmiş olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sezon 110 bin denetim yapıldı"

Koruma-kullanma dengesinin önemine vurgu yapan Yumaklı, hiçbir şey sonsuz olmadığı gibi denizlerdeki değerlerin de sonsuz olmadığının altını çizdi.

Yumaklı, "Dolayısıyla bazı uygunsuzluklar tespit edildiğinde bizler de yaptırımlarımızda hiçbir toleransımız olmadan devam ediyoruz. Bu, hem işini doğru yapan hem de bu işten ekmek yiyen büyük çoğunluğun hakkını korumak adına aynı zamanda. Bu sezon 110 bin denetim yapıldı, 18 gemiye, 710 av aracına ve 350 ton su ürününe el konuldu. Su ürünlerini de hayır kurumlarına veriyoruz. Yaklaşık 35 milyon liralık da bir idari para cezası gerçekleştirilmiş oldu." bilgisini verdi.

Dört yılda bir yayımlanan Su Ürünleri Avcılık Tebliği'ni sektörden dört bin kişinin fikirlerini alarak, en son Ankara'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Yumaklı, yüzde 95'in üzerinde, neredeyse yüzde 100'e yakın balıkçı reislerimiz bu konuda mutabık kaldığını, bunun da kendileri için memnuniyet verici olduğunu anlattı.