Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı: 11 ölü 31 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’da füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybetti ve 31 kişi yaralandı.

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA ile saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Kiev bölgesine yönelik saldırıda 4 kişinin öldüğü, 3’ü çocuk 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Jitomir bölgesine gerçekleştirilen saldırıda da 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hmelnitski Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Tyurin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye düzenlenen saldırı sonucu 4 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Ateşkes yerine cinayetler işleniyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırılarda sivillerin hedef alındığını kaydeden Yermak, “Rus ordusu, bu gece füze ve insansız hava araçlarıyla çocukları ve sivilleri öldürdü. Ateşkes yerine cinayetler işleniyor." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir ateşkes için hazır olduklarını vurgulayan Yermak, Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini belirtti.

Yermak, şunları kaydetti:

“Baskı yapılmadığı takdirde hiçbir şey değişmeyecek. Rusya ve müttefikleri, Batı ülkelerinde bu tür cinayetler için güç toplamaktan başka bir şey yapmayacaklar.”