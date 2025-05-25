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10 yıldır haber yoktu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10 yıldır haber yoktu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Isparta'da 10 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2015'ten beri haber alınamayan Mehmet Çetin'in öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Bayram A, Bekir B. ve eski eşi Derya K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da yakalandılar

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin sonucu İstanbul'da oldukları tespit edilen zanlılar, yakalanarak Isparta'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bayram A. tutuklandı, Derya K. ve Bekir B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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