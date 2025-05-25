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Sakarya'da takibe alınıp durdurulan polis memurunun aracından çıkanlar şok etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da takibe alınıp durdurulan polis memurunun aracından çıkanlar şok etti

Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

Sakarya'da takibe alınıp durdurulan polis memurunun aracından çıkanlar şok etti - Resim: 0

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde operasyon düzenleyen ekipler, aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.

Sakarya'da takibe alınıp durdurulan polis memurunun aracından çıkanlar şok etti - Resim: 1

Polis memuru olduğu anlaşılan ve gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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