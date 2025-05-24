BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi.

Kısakürek'in sergide izlenime sunulan kişisel eşyasını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi.

ÖNCEKİ HABERLER
7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün sona erdi
7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün sona erdi
Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
2. Lig'e yükselen son takım belli oldu! 31 yıl sonra...
2. Lig'e yükselen son takım belli oldu! 31 yıl sonra...
Şampiyonlar Ligi sahibini buldu! 2007'den sonra ilk kez kazandılar
Şampiyonlar Ligi sahibini buldu! 2007'den sonra ilk kez kazandılar
Okan Buruk, yeni hedefini belirledi: 20+26 diyeceğiz
Okan Buruk, yeni hedefini belirledi: 20+26 diyeceğiz
CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu eylemi
CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu eylemi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD büyükelçisini İstanbul'da kabul etti!
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD büyükelçisini İstanbul'da kabul etti!
Asrın felaketinde 18 kişiyi kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti
Asrın felaketinde 18 kişiyi kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti
Elon Musk: X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var
Elon Musk: X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz
Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti
Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması! Dikkat çeken ABD ve AB detayı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması! Dikkat çeken ABD ve AB detayı