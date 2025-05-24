7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün sona erdi

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri sona erdi.

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Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin üçüncü günü yoğun katılımla geride kalırken vatandaşlar geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatlarına yoğun ilgi gösterdi.

Atlı akrobasi, Kazakistan güreşi, at üzerinden ok atma gibi şovları ilgiyle izleyen vatandaşlar, çocuklar ve yetişkinler için açılan bölümlerde geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.

7. Etnospor Kültür Festivali, yarınki etkinliklerle tamamlanacak.