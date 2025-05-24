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CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu eylemi

CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu eylemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Sosyalist Enternasyonal' üyeleriyle boğazda tekne turu yaparken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçtikleri esnada CHP'li altı vekil, köprüde "İmamoğlu'na Özgürlük' pankartı açtı.

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CHP, Sosyalist Enternasyonal'in toplantısına İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in de katıldığı toplantının ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

İMAMOĞLU DÖVİZİ KALDIRDILAR

Fotoğrafta DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da dahil olmak üzere, herkes üzerinde Türkçe "İmamoğlu'na Özgürlük" anlamına gelen "Free İmamoğlu" yazan dövizi kaldırdı.

Ancak toplantıda hatıra fotoğrafına geçen döviz, toplantı salonuyla sınırlı kalmadı.

KÖPRÜDE 'İMAMOĞLU' PANKARTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya katılan katılımcıları Boğaz turuna çıkardı.

Tekne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçtiği esnada CHP'li vekiller Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, İlhami Özcan Aygun ve Baran Yazgan, üzerinde Türkçe "İmamoğlu'na Özgürlük" anlamına gelen "Free İmamoğlu" yazan pankart astı.

ÖZEL ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Bu sırada Özgür Özel de elini kaldırarak pankartı selamlarken Özel'in yanındakiler de alkışlarla destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" dedi.

AFİŞ İNDİRİLDİ

Söz konusu afiş Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Temsilcileri ile boğaz köprüsünün altından geçerken indirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.

CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu eylemi - Resim: 0

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